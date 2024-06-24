عاجل: اعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 245 درجة كمرحلة أولى بمحافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام في المحافظة للعام الدراسي القادم 2024/2025، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ 245 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، وذلك كمرحلة أولى، جاء هذا القرار في إطار سعي المحافظة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات الطلاب وترفع من جودة التعليم.

تعليم البحيرة: أماكن للجميع مع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، أنه وبالتزامن مع إعلان تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي، يتوافر مكان لكل طالب في المدارس الثانوية بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على التعليم الثانوي العام وضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في مواصلة تعليمه، كما أوضح الديب أن عدد الأماكن المتاحة بمدارس التعليم الثانوي في المحافظة للعام الدراسي الحالي يبلغ حوالي 600 فصل دراسي، مع متوسط كثافة تصل إلى 50 طالبًا في الفصل الواحد، مما يتيح الفرصة لنحو 30 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

الديب.. تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بناءا على المجاميع التكرارية

وأضاف الديب أن قرار تحديد الحد الأدنى للقبول عند 245 درجة جاء بعد دراسة دقيقة للمجاميع التكرارية لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/2024، هذه الدراسة شملت تحليل نتائج الطلاب وتوزيع الدرجات لضمان أن يكون الحد الأدنى للقبول عادلًا ويعكس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، مع مراعاة توفير فرص متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وأكد الديب أن القرار يأخذ في الاعتبار مصلحة الطلاب بالدرجة الأولى، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين الطاقة الاستيعابية للمدارس الثانوية وبين أعداد الطلاب المتقدمين.

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