“كلها أيام” موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة …. ورابط الاستعلام عن الزيادة

يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة، كونه مصدر الدخل الوحيد للكثير منهم والذي من المقرر أن يتم صرفه للمواطنين بداية من يوم الأحد الموافق 1 يوليو 2024 ن وتتابع وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” الأخبار التي يتم تداولها بشأن إضافة زيادة جديدة على المعاشات في يوليو المقبل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه وإليكم التفاصيل…..

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة

وأكدت “القباج” خلال حوار لها على قناة “صدى البلد” أنه لا يوجد زيادة في معاشات شهر يوليو 2024، وذلك لأنه تم صرف الزيادة المقرر تطبيقها في هذا الشهر خلال مارس الماضي بناء على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقاً للقرار رقم 183 لعام 2024، وتم صرف الزيادة لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، تم صرفها لما يقرب من 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات من خلال جميع المنافذ الخاصة بالبنوك ومكاتب البريد المصري وماكينات الـ atm.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن زيادة معاشات شهر يوليو 2024، وإليكم الخطوات …..

زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الإجتماعية من هنا.

ثم ادخل الرقم القومي وإسم الأم الأول.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بصاحب المعاش أو المستفيد عنه.

اماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

وتتيح وزارة التضامن الإجتماعي صرف المعاشات من خلال عدة منافذ تيسيراً على أصحاب المعاشات وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، ويمكنكم صرف المعاشات من خلال المنافذ الآتية.