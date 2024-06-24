“استعلم نتيجتك فورا“ رابـــط نتائج الصف التاسع 2024 باليمن جميع المحافظات moe-ye.net

ظهرت الآن وبعد فترة طويلة من القلق والتوتر نتائج التاسع اليمن وأصبح بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عنها بكل سهولة وهذا من خلال استخدام خدمة الرسائل النصية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، ويجب العلم أن مرحلة الصف التاسع من المراحل التي حازت على اهتمام كبير من قبل المعلمين وهذا لأنها سوف تنقل الطالب إلى مرحلة تعليمية جديدة لذلك السبب تم التأخير في عملية التصحيح وهذا من أجل إعطاء كل طالب حقه، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية.

نتائج التاسع اليمن

أصبح الآن بإمكان جميع الطلاب المقيدين في مرحلة الصف التاسع الاطلاع على نتائجهم وهذا من خلال استخدام خدمة الرسائل النصية التي قامت بتوفيرها وزارة التربية والتعليم وهي من الطرق الآمنة والموثوقة وهذا بمجرد اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح تطبيق الرسائل النصية الموجود على هاتفك. قم بإنشاء رسالة جديدة ويرجى كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. قم بإرسال الرسالة إلى رقم 161. يمكنك أيضا الاتصال بشكل مباشر على رقم 161 ومتابعة الرسالة الصوتية.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن

قم بالاستعلام عن نتائج التاسع اليمن بكل سهولة وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات: