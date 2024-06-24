العرض الأول.. مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني أولى الحلقات التاريخية القوية على تردد قناة الفجر

انتظر ملايين المتابعين لمسلسل محمد الفاتح الحلقة الجديدة من المسلسل والتي كان من المقرر عرضها يوم الثلاثاء الماضي ولكن تفاجيء المشاهدين بعدم عرض الحلقة حيث اعلنت القناة عن انتهاء الموسم الاول من المسلسل عند الحلقة الخامسة عشر وبالتالي اخر حلقات المسلسل مدبلجة هي السابعة والعشرين، وتساءل محبي المسلسل عند موعد استكمال عرض حلقات المسلسل ليستمروا في متابعة هذه القصة المليئة بالأحداث المثيرة والشيقة، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

مسلسل محمد الفاتح الذي بدأ عرضه لأول مرة في شهر فبراير من العام 2024 حقق نسب مشاهدة مرتفعة جعلته يستمر للحلقة 15 وقررت الشركة المنتجة عمل جزء ثاني من المسلسل بناء على رغبة الجمهور المحب للمسلسل، ويحكي المسلسل قصة الأمير محمد فاتح الذي وجد نفسه حاكما بديلا لابيه وتوقع الجميع فشله كونه شاب في عمر المراهقة ليس له خبرة في ادارة البلاد ولكن محمد الفاتح يخيب الجميع ويخوض معارك كبيرة ينجح في الانتصار بها مع تصميمه وعزيمته لفتح القسطنطنية مخالفا من حوله ممن يعتقدون صعوبة تحقيق هذا الامر، وسيتم استكمال القصة مع الموسم الثاني الذي يرجح أن يبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

مسلسل محمد الفاتح يقوم ببطولته نخبة من أفضل النجوم وهم سيركان تشاي اوغلو وسليم بيرقدار وستشيكن اوزديمير وتوبا اونسال وغيرهم، ويعرض المسلسل على قناة TRT التركية يوم الثلاثاء من كل اسبوع ويتم ترجمته بعدها بساعات لتنقله المواقع المتخصصة مثل اراب سيد وفيديو لاروزا، كما تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض حلقة جديدة من المسلسل اسبوعيا.