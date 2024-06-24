الاستعلام عن اسماء نقل النفوس العراق 2024 عبر رابط وزارة الداخلية العراقية

خدمة نقل النفوس في العراق من احد الخدمات الأساسية التي تحرص وزارة الداخلية على تقديمها لجميع المواطنين بشكل الكتروني عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، فقد أعلنت الوزارة مؤخرا عن قوائم نقل السجلات الشخصية 2024 إلكتروني لتسهيل العملية على جميع الأشخاص بحيث يستطيع الأفراد الاستعلام عن الاسماء بدون زيارة دوائر الحكوميه المختصه بذلك والانتظار طويلا، حيث ان هذه الطريقه سهله وبسيطة وتتم في أي وقت ومن أي مكان في العراق لذلك سوف نوضح لكم الخطوات الخاصة للاطلاع على قوائم نقل النفوس في العراق وكيفية تنزيلها.

أسماء نقل النفوس العراق 2024

جاءت تصريحات وزارة الداخلية في العراق من عبد الامير الشمري بأنه يمكن الاطلاع على قوائم نقل النفوس الإلكترونية عبر البوابة الالكترونية للحكومة، حيث أنها وفرت الدفعة 124 على المنصة لكي تسهل على الأفراد الوصول الى القوائم بسهولة وسوف نتعرف على خطوات الاستعلام وهي كالتالي:

اضغط على موقع الداخلية على العراق ثم يضغط على الخدمات الإلكترونية واختار خدمة نقل الأفراد 2024 وادخل رقم الوجبة.

ثم اكتب الاسم والبيانات الشخصية بدقة ووضوح.

وبعد ذلك حدد الموقع والمحافظة التابع لها وادخل العنوان الشخصي والاسم بالتفصيل.

واضغط على الاستعلام بعد التأكد من صحة البيانات وسوف تظهر لك المعلومات التي تتعلق بالواجبات الجديدة في وقت سريع.

خطوات التقديم في خدمة نقل النفوس