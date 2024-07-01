راااابط شغااال.. لينــــگ نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا الدور الأول عموم محافظات العراق results.mlazemna

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
راااابط شغااال.. لينــــگ نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا الدور الأول عموم محافظات العراق results.mlazemna
نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا

يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا حيث أنهم انتهوا من أداء الاختبارات في جميع المحافظات قبل عيد الأضحى المبارك وقد تم ظهور النتيجة بشكل رسمي أمس حسب ما صرحت وزارة التربية والتعليم، كما قامت بتوفير أكثر من رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن النتائج بكل سهولة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا

أصبح الآن من السهل على جميع طلاب الصف الثالث المتوسط الاستعلام عن نتائجهم وهذا من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية التي قامت بتوفيرها الوزارة ولكن يجب اتباع الآتي:

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا
نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا
  1. أول شيء يجب على الطالب زيارة منصة نتائجنا.
  2. ثم بعد ذلك قم باختيار الولاية التي تسكن بها.
  3. في تلك الخطوة سوف يظهر لك زر التحميل انقر عليه.
  4. بمجرد تنزيل الكشوفات لديك قم بالبحث عن نتيجتك من خلال استخدام اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يوجد طريقة أخرى يمكنك من خلالها الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط وهذا بمجرد أن تقوم باتباع الخطوات الآتية:

  1. أولا قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.
  2. ثانيا من القائمة الرئيسية يرجى الضغط على خيار نتائج الصف الثالث المتوسط.
  3. ثالثا سوف يتطلب منك تحديد الدور وهو الدور الأول.
  4. رابعا قم بتدوين جميع البيانات المطلوبة حول الطالب بشكل دقيق.
  5. أخيرا اضغط على زر عرض وسوف تحصل على النتيجة بنجاح.
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ندى

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