اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبه الاخيرة ورابط مظلتي

العديد من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 حيث أن الوزارة أعلنت عن صدور اسماء المشمولين الالكترونية عبر رابط منصة مظلتي من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يقدم يد العون لعدد كبير من الأسر الفقيرة في العراق ومحدودية الدخل ويوفر لهم مستوى معيشي مرتفع، ولكن يتم اختيار المستفيدين من هذا البرنامج تبعا لعدة شروط وضوابط وضعتها الجهات الرسمية وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن لجميع المواطنين وراغبي الاستفادة من الرعاية الاجتماعية معرفه اسماء المشمولين بالوجبة العقيدة 2024 عبر رابط منصة مظلتي الرسم، حيث ان وزارة العمل قد صرحت عن نزول الكشوفات عبر رابط المنصة ويمكن استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط الرسمي لمنصة مظلتي ثم اضغط على تسجيل الدخول.

واكتب الخدمات الإلكترونية ثم توجه الى برنامج الرعاية الاجتماعية.

ويضغط على اسماء المشمولين الوجبه الاخيره وحدد المحافظة واسم المستفيد.

وادخل البيانات المطلوبة ثم يضغط على الاستعلام لتظهر لك اسماء الكشوفات يمكن تحميلها بصيغة pdf لمعرفة الاسماء بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

تكون شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق على النحو التالي: