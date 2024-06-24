ما هي خطوات التسجيل في دعم المواشي 1446 وموعد صرف الدعم

تتزايد الاستفسارات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول كيفية التسجيل للاستفادة من برنامج دعم المواشي لعام 1446، وهو مبادرة تقودها المملكة العربية السعودية لمساندة مربي المواشي والارتقاء بمستوى قطاع الثروة الحيوانية، يسعى البرنامج إلى رفع كفاءة الإنتاج الحيواني، تحسين الوضع الصحي للمواشي، ودعم الأنشطة الزراعية والاقتصادية المرتبطة بتربية المواشي، يتم تقديم الدعم بما يتناسب مع متطلبات المربين وضمن إطار السياسات الحكومية المعتمدة.

ما هي خطوات التسجيل في دعم المواشي 1446 ؟

للتسجيل في برنامج دعم المواشي لعام 1446، يرجى اتباع الإرشادات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة. النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية” المتوفر في القائمة. ستحول بشكل مباشر إلى البوابة الإلكترونية نما. اختيار “خدمات الدعم المالي” من الأيقونات المعروضة. بعدها يجب تحديد “برنامج دعم صغار مربي الماشية” والضغط على “بدء الخدمة”. بعد ذلك يجب إتمام إجراءات التسجيل بإدخال البيانات الشخصية كرقم الهوية الوطنية ورقم السجل التجاري، بالإضافة إلى كلمة المرور. ثم كتابة رمز التحقق في المكان المخصص له. بعدها القيام بالضغط على زر “تسجيل الدخول”. ثم النقر على خيار “تقديم طلب الدعم”. ثم يجب ملء البيانات المطلوبة بعناية ودقة. وأخيرا الموافقة على الشروط والأحكام بتحديد المربع المناسب. بعدها يجب إرسال الطلب بالضغط على الزر المخصص لذلك.

شروط استحقاق دعم المواشي

لمعرفة شروط برنامج دعم المواشي، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية: