ظهرت الآن …. رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 الدور الأول العراق عموم المحافظات بالرقم الإمتحاني

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 الدور الأول العراقن والتي قد أعلنت عنه وزارة التربية العراقية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتوفيراً للوقت والمجهود، وكان الدكتور”كريم السيد” الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية العراقية قد أكد خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة قد انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية ومن المتوقع أن تكون النتائج جاهزة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، حسبما أعلنت وزارة التربية العراقية أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

ومن المقرر أن تكون نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 متاحة أمام الطلاب على موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا العراقي، وأكدت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها كانت حريصة كل الحرص على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس لكي تضمن تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب خلال عملية رصد وتجميع درجات الإجابة.

ويمكنكم بكل سهولة الإطلاع على نتيجة الثالث المتوسط فور اعتمادها من قبل وزارة التربية العراقية من خلال موقع نتائجنا، وقد أدى الطلاب الامتحانات بداية من يوم 5 يونيو الجاري وانتهت في 14 من نفس الشهر وعلى الفور أعلنت الوزارة البدء في أعمال التصحيح والمراجعة لتكون النتائج جاهزة أمام الطلاب بعد الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك .

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 الدور الأول العراق