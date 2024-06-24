موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة له

اقترب موعد نزول الحلقه الاولى من مسلسل الجزء السادس من مسلسل قيامه عثمان، حيث ان الجميع يترقب لمعرفة قنوات الناقله له فهو من المسلسلات الاكثر عشقا من قبل الجماهير واحد المسلسلات التاريخية التركية التي استطاعت أن تدخل القلوب وتصبح من المسلسلات المفضلة عند عدد كبير من الجماهير وله شعبية كبيرة، فقد تم عرض خمس مواسم سابقة تابعها عدد كبير من الجماهير ولم يشعروا بالملل بل انه كان من ثلاثه التي جذبت الكثير اليها والان الجميع متراقب لمعرفة الجزء الثالث من هذا المسلسل،، وسوف نعرض لكم متى سوف يتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان وما هي القنوات الناقله له خلال مقالنا التالي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التي وردت مؤخرا ونال على اعجاب الجميع حيث ان على مدار عرض خمس مواسم كان يتابعه الملايين بترقب ولهفة لان المسلسلات من احد المسلسلات الضخمة التي تشد المشاهد اليها ومليء بالمعارك والحروب على يد القائد عثمان الذي استطاع عمل العديد من الفتوحات بذكائه وشجاعته والجيش العظيم الذي يكونه واستطاع أن يوسع الدولة الإسلامية ويفتح العديد من البلدان في شكل شيق مع حبكه دراميه رائعة نالت على اعجاب الجميع، لذلك فإن المسلسل يعرض على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن أن تتابع مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث على قناة الفجر الجزائرية من خلال الخمس الصناعي ترك سات عبر التردد التالي:

تردد 11628.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd.

بالاضافه الى انك يمكنك ان تتابع القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال تردد 11034 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي.