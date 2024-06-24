استخرجها حالاً.. نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ينشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة بالبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 لأنهم ينتظرونها منذ فترة طويلة، ويشعر الطلاب بقلق وتوتر نظراً لعدم الكشف عن موعد اعتمادها رسمياً حتى هذه اللحظة، وعلى الرغم أن العام الدراسي الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن ظهور النتائج بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات، لذلك يرغب الطلاب في معرفة أسباب هذا التأخر وهل يوجد مبرر لذلك،

نؤكد لكم بأن أعداد الطلاب الذين سجلوا حضور امتحانات الشهادة الإعدادية ليبيا هذا العام كانوا أكثر من العام الماضي وهذا ما يجعل فريق الكنترول بجميع المحافظات يستغرق وقت أطول في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مما تشدد وزارة التربية والتعليم على الحرص أثناء التصحيح لعدم وجود أي أخطاء لأن هذه المرحلة في غاية الأهمية، ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف سوياً على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم الليبية بعملية اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية للسنة الدراسية 2023-2024 بعد انتهاء اعمال التصحيح والرصد مباشرةً، مما أكدت المصادر التعليمية بأن التصحيح على وشك الانتهاء ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج لجميع المحافظات الليبية خلال الساعات القليلة القادمة وترفع النتائج فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتسهيل الامور على الطلاب دون الانتظار وقت طويل بعد ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا

يمكنكم الإطلاع على نتائجكم بأسهل الطرق وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم الليبية، ولبدء عملية الاستعلام يرجى اتباع ما يلي:.