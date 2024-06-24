حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 في العراق بقرار رسمي من وزارة المالية

تبذل الدولة عدد كبير من اجل تحسين مستوى معيشة المواطن والمتقاعدين في العراق، حيث إنها تحرص على صرف المستحقات في المواعيد المحددة لها وقد انتشرت اخبار عن زيادة رواتب التقاعد في شهر يوليو بالعراق، وذلك في اطار الاصلاحات التي هدفها تعزيز مستوى معيشة المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومواجهة التحديات لذلك بدأ العديد يبحث عن حقيقة هذا الأمر، ومتى سوف يتم تطبيق الزيادة وسوف نعرض كل ذلك خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

الاستعلام عن زيادات رواتب المتقاعدين العراق 2024

يحتاج على الكبير من المتقاعدين بمعرفه التفاصيل عن زيادة شهر يوليو الجديدة، حيث ان وزاره الماليه كشفت على طريقة الاستعلام عن الرواتب بعد الزيادة الجديدة الالكترونية عبر رابط وزارة المالية الرسم باتباع عدة خطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي:

اضغط على منصة وزارة المالية في العراق ثم قم بتعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة ومنها الرقم الوطني ورقم التفاعل.

ثم اتبع التعليمات الاخرى وادخل على الخدمات الالكترونيه واضغط على استعلام رواتب المتقاعدين.

ادخل المعلومات المطلوبة وسوف تظهر لك تفاصيل الراتب بالزيادة الجديدة 2024.

زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 بالعراق

أكدت السلطات ان زيادة رواتب المتقاعدين سوف يتم تحويلها بداية من شهر يوليو 2024،وذلك حتى يستطيع الجميع الحصول على المستحقات بدون تأخير وتلبية احتياجاته في الموعد المحدد، وذلك حرصا من الدولة على احترام علم المتقاعدين وسد احتياجاتهم ومتطلباتهم الاساسية، حيث ان راتب التقاعد يعد مصدر أساسي لعدد كبير من الأفراد، ويعد من أحد أشكال الرعاية الاجتماعية اظهار احترام الحكومة إلى المواطنين وتقديرا لمجهوداته طوال خدمة العمل.