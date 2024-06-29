مبرووووك لكل الطلاب.. رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية

alaa hussein تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
مبرووووك لكل الطلاب.. رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية
نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يزداد البحث من قبل طلاب الصف التاسع باليمن وأولياء الأمور عن نتائج الصف التاسع مع رابط الإستعلام عن النتيجة وذلك من أجل الاطمئنان على نتيجتهم ونتيجة ذويهم، وقد انتهت اختبارات الصف التاسع باليمن في يوم 12 مايو من الشهر الماضي لتعلن الوزارة عن موعد ظهور نتائج الصف التاسع والتي ظهرت منذ ساعات معدودة يزداد البحث من قبل الطلاب حول كيفية الحصول على النتيجة وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا. 

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

وقد ظهرت اخيرا نتائج الطلاب في الصف التاسع في اليمن 2024 وأصبحت متاحة أمام الطلاب للحصول عليها برقم الجلوس وقد أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن عدة طرق فقط يمكن من خلالها للطلاب الحصول على النتائج وهي: 

خطوات أستخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يمكن معرفة نتائج الصف التاسع باليمن من خلال الموقع المخصص لإظهار النتائج موقع Yemenexam com عبر الخطوات التالية: 

  • التوجه بشكل مباشر إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات من هنا
  • يتم اختيار التبويب الخاص بالنتائج. 
  • اختيار الصف الدراسي الذي ترغب فيه معرفة نتائج الصف التاسع. 
  • تحديد العام الدراسي 2023/2024.
  • يتم كتابة وأدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. 
  • يتم الضغط على بحث عن النتيجة. 
  • لتظهر لك النتائج الخاصة بالطالب بشكل كامل. 
نتائج الصف التاسع اليمن 2024
نتائج الصف التاسع اليمن 2024

نتيجة التاسع اليمن وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن إمكانية الإستعلام ومعرفة نتيجة الصف التاسع للعام الدراسي 2023/2024 وقد جاءت خطوات معرفة نتيجة التاسع كالتالي: 

  • أولاً التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ويمكن الدخول إليها بشكل مباشر من هنا
  • يقوم الطالب بتسجيل الدخول بادخال اسم كلمة المرور. 
  • يتم الضغط على نتائج الإمتحانات. 
  • ومن ثم يتم اختيار نتائج الصف التاسع. 
  • أدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. 
  • الضغط على أيقونة بحث. 
  • لتنتقل بعد ذلك إلى النافذة المخصصة لإظهار النتائج. 
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معلومات الكاتب
alaa hussein

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