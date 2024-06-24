مبرووووك لكل الطلاب.. رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية

يزداد البحث من قبل طلاب الصف التاسع باليمن وأولياء الأمور عن نتائج الصف التاسع مع رابط الإستعلام عن النتيجة وذلك من أجل الاطمئنان على نتيجتهم ونتيجة ذويهم، وقد انتهت اختبارات الصف التاسع باليمن في يوم 12 مايو من الشهر الماضي لتعلن الوزارة عن موعد ظهور نتائج الصف التاسع والتي ظهرت منذ ساعات معدودة يزداد البحث من قبل الطلاب حول كيفية الحصول على النتيجة وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يمكن معرفة نتائج الصف التاسع باليمن من خلال الموقع المخصص لإظهار النتائج موقع Yemenexam com عبر الخطوات التالية:

التوجه بشكل مباشر إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات من هنا .

يتم اختيار التبويب الخاص بالنتائج.

اختيار الصف الدراسي الذي ترغب فيه معرفة نتائج الصف التاسع.

تحديد العام الدراسي 2023/2024.

يتم كتابة وأدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يتم الضغط على بحث عن النتيجة.

لتظهر لك النتائج الخاصة بالطالب بشكل كامل.

نتيجة التاسع اليمن وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن إمكانية الإستعلام ومعرفة نتيجة الصف التاسع للعام الدراسي 2023/2024 وقد جاءت خطوات معرفة نتيجة التاسع كالتالي: