“الجزء 2“ مسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثاني بأحداث جديدة وصراعات على الحكم

من المسلسلات التاريخية التي تعرض في تركيا هذا الموسم مسلسل السلطان محمد الفاتح الذي يقوم ببطولته الممثل الشهير سيركان شاي اوغلو ويسرد قصة حياة السلطان محمد الفاتح الذي حكم الدولة العثمانية ونجح في فتح مدينة القسطنطنية بعد خوضه لمعارك وصراعات عديدة مع اعداء كثر يحاولون جميعا اسقاطه ولكن دون جدوي، ويتابع الجمهور العربي حلقات المسلسل مترجمة أو مدبلجة، وينتظر الكثير منهم عرض الحلقة 28 مدبلجة والتي لن تعرض حاليا بسبب انتهاء الموسم الاول من المسلسل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواعيد عرض حلقات الموسم الجديد من مسلسل محمد الفاتح والقنوات الناقلة.

الجزء الثاني مسلسل محمد الفاتح

من المقرر أن يبدأ الجزء الثاني من مسلسل محمد الفاتح في شهر اغسطس او سبتمبر القادم وهي المواعيد الرسمية للموسم الجديد في تركيا، وقد عرضت مؤخرا الحلقة الخامسة عشر من المسلسل وتفاجيء متابعيه بعدم عرض حلقة جديدة الاسبوع الماضي، وقد اعلنت قناة تي ار تي التي تبث المسلسل اسبوعيا بانتهاء الموسم الاول من مسلسل محمد الفاتح والعمل على استكماله وتصوير جزء ثاني منه بعد النجاح الكبير الذي حققه، فقد جذب المسلسل ملايين المشاهدين ليس فقط في تركيا ولكن من كافة انحاء الوطن العربي ايضا، وتدور احداث المسلسل في حقبة تاريخية مهمة بداية من فترة مراهقة وشباب محمد الفتاح وحتى توليه الحكم خلفا لوالده.

مشاهدة الجزء الثاني مسلسل محمد الفاتح

يعرض مسلسل محمد الفاتح على قناة TRT يوم الثلاثاء من كل اسبوع، ومحبي مسلسل محمد الفاتح بالدول العربية يمكنهم مشاهدة المسلسل بعد ترجمته ودبلجته من خلال المواقع المتخصصة مثل فيديو لاروزا واراب سيد وديلي موشن وغيرهم.