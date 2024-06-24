توضيح من الموارد البشرية .. بشأن قيمة الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية

أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم أمس عن تفاصيل جديدة حول قيمة الراتب الإضافي المستحق للموظفين عن الساعات الإضافية التي يعملونها، وذلك من خلال منصة (إكس)، وأكدت الوزارة أن صاحب العمل مطالب بدفع راتب إضافي للموظفين عن كل ساعة إضافية بقيمة تعادل راتب الساعة بزيادة 50% من راتبهم الأساسي.

ما آلية احتساب ساعات العمل الإضافية ؟

أفادت الوزارة بأنه ينبغي تصنيف الساعات التي تتخطى الحد الأقصى الموضوع للعمل الأسبوعي على أنها ساعات عمل إضافية. وفي تفصيل أكثر، أوضحت الوزارة أنه في الأيام التي تعد عطلات رسمية أو تتزامن مع الأعياد، يجب حساب الوقت الذي يقضيه العاملون في أداء مهامهم كساعات إضافية أيضا، هذا الإجراء يضمن أن يتلقى العاملون تعويضا ملائما يتناسب مع الجهد المبذول خلال هذه الأوقات الخاصة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة لجميع الموظفين.

ما هو الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ؟

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه يجب عدم تخطي الساعات الإضافية للعمل الحد المسموح به والمقدر بـ 720 ساعة سنويا، ولكن، يسمح بتجاوز هذا القيد في حالات معينة بناء على موافقة العامل نفسه، وذلك وفقا للبنود المحددة في المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية، هذه السياسة توفر مساحة للتفاوض والتوافق بين الموظف وصاحب العمل بشأن الحاجة إلى ساعات عمل إضافية، مما يعزز من مرونة العلاقة الوظيفية ويسمح بتلبية متطلبات العمل مع احترام حقوق العاملين.