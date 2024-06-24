زيادة جديدة 15%.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحدد

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 هذا هو الرائج والذي يبحث عنه الكثير من المواطنين وخاصةً أصحاب المعاشات، هناك ملايين المستفيدين من معاشات التأمينات الإجتماعية تسلط الحكومة الضوء عليهم وتسعى دائماً لتلبية احتياجاتهم، وبناءاً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تطبيق زيادة على المعاشات بنسبة 15%، وقد تم صرف الزيادة في شهر مارس الماضي 2024، وكان خبر الزيادة فرحة وسعادة على قلوب أصحاب المعاشات،

وليس فقط بل تم تطبيق الزيادة على معاشات تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة القطاع العام والخاص، رغم كل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدولة إلا أنها تحاول أن تكون حياة المواطنين مستقرة وكريمة دجون معاناة، اليوم نتعرف عبر موقعنا البديل على موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

بحث مستمر من أصحاب المعاشات حول معرفة موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل 2024، يترقب المواطنين حجلول شهر يوليو على احر من المال لأنهم أنفقوا كل أموالهم في شراء احتياجات ومستلزمات عيد الأضحى المبارك، ولذلك قامت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بالكشف مبكراً عن موعد صرف المعاشات كي تطمئن قلوب المواطنين، على أن تبدأ عملية الصرف يوم الإثنين المقبل الموافق 1 من يوليو وحتى نهاية الأسبوع الخميس 4 من يوليو 2024، حيث تتم عملية الصرف بكل سهولة من خلال عدة أماكن، البريد المصري والبنك الأهلي المصري و ماكينات ATM ومن خلال فوري أو شركات الاتصالات المختلفة.

الاستعلام عن معاشات التأمينات الإجتماعية

بخطوات بسيطة يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم وكل التفاصيل التي يريدونها من خلال اتباع الخطوات التالية: