نتيجتك بالدرجات.. كيفية الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عموم المحافظات.. ظهرت!!

ساعات قليلة على صدور نتائج الصف التاسع في مختلف المحافظات اليمنية، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب، مما تكرس وزارة التربية والتعليم كافة جهدها في إطار الإعلان عن هذه النتائج، إضافة إلى أن الوزارة شددت على كافة المدارس بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإرسال الكشوفات إلى مقر الوزارة للعمل على اعتمادها وإعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة، تسهيلاً على كل طالب في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية الأكثر أهمية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن

هناك بعض الطرق التي تُسهل على كل طالب في إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن ومختلف المحافظات، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:

أن يتم الذهاب إلى موقع “الإدارة العامة للاختبارات”.

ليتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع تحديد مرحلة الصف التاسع.

إدخال رقم الجلوس والضغط على أنا لست روبوت.

بحيث تضغط في نهاية الأمر على زر “بحث”.

وعند ذلك يتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج.

إعلان نتائج الصف التاسع اليمن

ويمكنك العمل على استخراج نتائج الصف التاسع في اليمن، بحيث تتطلع على كافة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات الأتية:-