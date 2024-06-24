رسمياً.. موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

يبحث الكثير من الطلاب عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 وتعتبر نتائج الثالث المتوسط ضمن الكلمات البحثية على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، يعيش الطلاب حالة من التوتر الشديد بسبب تأخر ظهور النتيجة، اعتقد الكثير من الطلاب بأن النتائج تظهر في اليوم التالي من أنتهاء إجازة عيد الأضحى، ولكن لم يحدث ذلك نتيجة لعدم استكمال تصحيح ورصد الدرجات،

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الماضية بأن نسب النجاح للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023-2024 مرتفعة للغاية وظهورها يكون بشرى سارة وسعيدة على قلوب الطلاب وأولياء الأمور، وحرصت وزارة التربية والتعليم على تأكيد ذلك في هذا التوقيت لكي تطمئن قلوب الطلاب، عبر التقرير التالي من هذا المقال نتعرف معاً على موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

توصل فريق موقعنا إلى آخر المستجدات حول موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط، وأن النتائج يتم الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع ولن تتأخر النتائج في اعتمادها أكثر من ذلك، وقد تم تصحيح جزء كبير من الامتحانات بنسبة 90% ولن يبقى إلا القليل، وأشارت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن النتائج تتوفر إلكترونياً عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا، وهذا الأمر يساعد الطلاب في معرفة النتائج بعد ظهور النتائج بأسهل الطرق دون الذهاب للمدرسة.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

للكشف عن النتائج والإطلاع على الدرجات ونسب النجاح كل ما عليكم القيام به الآن اتباع ما يلي: