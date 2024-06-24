بشرى سارة.. “وزارة العمل” صدور كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق.. متى موعد الظهور!!

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تضم عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حتى أن الوجبة السابعة سببت مشاكل كثيرة أمام كافة المستفيدين في الدولة، حتى أن هذا البرنامج يمثل أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص، بما تُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة أمام الغير قادرين على العمل، وإمكانية القيام بإستخراج الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد ظهور كشوفات الرعاية الاجتماعية بالعراق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة تأخرت نظرًا لاستمرارية مراجعة الطلبات المقدمة والخاصة بالمتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أن صدورها سيكون في الأونة القليلة المقبلة، بحيث يتمكن جميع المشمولين من الإطلاع على أسماءهم ومعرفة ما إذا تم قبولهم للحصول على الوجبة السابعة والجديدة أم لا.

كيف أحصل على كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن كشوفات الوجبة السابعة في محافظات العراق، اتباع الأتي:-