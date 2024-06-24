جددها قبل الحبس.. غرامة تأخير عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد التعديل

تعتبر بطاقة الرقم القومي، من أكثر المستندات الرسمية التي يجب الاعتماد عليها، حتى أنها تتضمن كافة البيانات الخاصة بالمواطن، المتمثلة في الإسم والمؤهل وعنوان المواطن، وغيرها من المعلومات الأخرى، وعليه فمن وقت إلى أخر يتطلب تجديد البطاقة الشخصية، لكي لا يتم فرض غرامات على المواطنين، بالإضافة إلى أن البطاقة في أغلب الأحيان تستمر صالحة لمدة تبلغ 7 سنوات متواصلة من وقت إصدارها.

تجديد بطاقة الرقم القومي

ولكي تتمكن من تجديد بطاقة الرقم القومي، لكي لا تخضع إلى غرامات خاصة بالتأخير، اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

في البداية يتم العمل على شراء استمارة طلب استخراج البطاقة أو التجديد.

ثم يتم العمل على ملء المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن.

مع إرفاق المستندات الشخصية الخاصة بطلب التجديد أو استخراج البطاقة.

ليتم التوجه إلى أقرب فرع من فروع الأحوال المدنية.

وعندها سيتم تصوير المواطن مع الانتظار فترة من الوقت لحين استخراج البطاقة.

لكي تتمكن من استلام البطاقة في الموعد المحدد لك.

ما هي غرامة تأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي؟

وحددت الأحوال المدنية، الغرامات المالية التي يتم فرضها عند التأخير في عدم تجديد بطاقة الرقم القومي، كما يلي:-