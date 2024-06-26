نزله الآن واستعلم.. تطبيق ولى الامر البوابة التعليمية للأستعلام عن نتائج الطلاب 2024 سلطنة عمان

يهتم الكثير من المواطنين في سلطنة عمان إهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في متابعة النتائج التعليمية للطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم في عمان بتقديم الخطوات التي يجب اتباعها للتعرف نتائج الطلاب بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص الذي تم إطلاقه، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم في عمان تطبيق ولى الامر البوابة التعليمية ليتم الاستعلام من خلاله عن نتائج الطلاب، حيث يستطيع أولياء الأمور الحصول على نتائج أبنائهم بكل سهولة ويسر، وسوف نتعرف على المزيد حول هذا التطبيق من خلال السطور الآتية.

تطبيق ولى الامر البوابة التعليمية

يمكنك الان تحميل تطبيق ولى الامر البوابة التعليمية على الآيفون بكل سهولة، وكذلك الأندرويد عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على متجر التطبيقات على هاتفك المحمول أو فتح Google Play والنقر على هذا الرابط.

البحث عن تطبيق ولي الأمر في شريط البحث.

الضغط على أسم التطبيق عند ظهوره في نتائج البحث.

أضغط على الأيقونة لتنزيل التطبيق، يجب الانتظار لبضع دقائق حتى يتم تحميله وتثبيته على جهازك.

يتم فتح التطبيق والنقر على أيقونة تسجيل الدخول، وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور المطلوبة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ليستطيع ولي الأمر متابعة نتائج أبنائه بسهولة.

أهمية تطبيق ولي الأمر

يعد تطبيق ولى الامر البوابة التعليمية خطوة نوعية في تفعيل دور أولياء الأمور في متابعة تقدم أبنائهم في المسار التعليمي في كافة المدارس العمانية، ويعد التطبيق بوابة تعليمية قوية تساهم في مساعدة أولياء الأمور على مراقبة ودعم أبنائهم بشكل رائع والحصول على نتائج الطلاب، ويتيح تقديم المعلومات الحديثة والتواصل المباشر مع المعلمين وإدارة المدرسة، ويسهل الوصول إلى جدول الطالب وكافة نشاطاته الدراسية، ويزيد من التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور مما يساعد في تحسين أداء الطلاب وإمكانية تحقيق نجاحهم في المدارس العمانية.

مميزات تحميل تطبيق ولي الأمر

يوجد في تطبيق ولي الأمر مجموعة من المميزات التي تساعد أولياء الأمور في متابعة ابنائهم بكل سهولة ومنها ما يلي: