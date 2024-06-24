“رابط مباشر” نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء عدن وحضرموت والبيضاء 2024 وعموم المحافظات اليمنية

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“رابط مباشر” نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء عدن وحضرموت والبيضاء 2024 وعموم المحافظات اليمنية
الآن yemenexam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول نتائج الصف التاسع داخل دولة اليمن بكافة محافظتها، حتى أن هذه النتائج لاقت اهتمامًا كبيرًا بين مئات الطلاب والطالبات، مما تبذل وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي، لكي يتم العمل على عرض نتائج التاسع في محافظات اليمن، إضافة إلى أن هذه النتيجة تُحدد مستقبلهم الدراسي لمرحلة جديدة وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع اليمن 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم في اليمن، أن نتائج الصف التاسع من أكثر النتائج التي تهتم بها الوزارة اهتمامًا بالغًا من أكثر المراحل الدراسية التي يمر بها كل طالب، حتى أنها مستقبل الطالب للدخول إلى مرحلة دراسية جديدة، وفقًا للمجموع المتحصل عليه، مع العلم أنه لم يتبق سوى ساعات قليلة على ظهور النتائج التي قاربت على الإعلان، بحيث يتم العمل على رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

خطوات استخراج نتائج الصف التاسع اليمن

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى تتمكن من استخراج نتائج الصف التاسع في اليمن وكافة محافظات، وفقًا للأتي:-

  • في البداية يتم الذهاب لموقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
  • ثم يتم العمل على تسجيل بيانات الدخول فيما بعد.
  • القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • النقر على زر “بحث”.
  • وعند ذلك ستقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج بمختلف المحافظات.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 اعرفها واستفيد منها
إنضم لقناتنا على واتساب