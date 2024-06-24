رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا بالاسم ورقم الجلوس خـــلال Natija.moel.ly الدور الاول.. طلع درجــــاتك

من النتائج التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، حيث أنهى الطلاب امتحاناتهم في هذه المرحلة منذ فترة قريبة وينتظرون النتيجة في جو من الخوف والترقب والقلق، وذلك لأن الشهادة الاعدادية في ليبيا تعد من المراحل التعليمية الفيصلية التي يتم على إثرها نقل الطالب إلى المرحلة الثانوية، ومن ثم إلى التعليم الجامعي وإكمال مستقبله التعليمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

حتى هذا الوقت لم تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن عمليات البحث عنها لم تتوقف منذ أن أنهى الطلاب الامتحانات الخاصة بها، وبالنسبة لأخر أخبار الشهادة الاعدادية في ليبيا فقد جاءت على النحو التالي:

أقيمت الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية في ليبيا في يوم 19 مايو واستمرت حتى يوم 30 مايو

خاض الامتحانات ما يقرب من 210 ألف طالب على مستوى جمهورية ليبيا.

لم تدخر الحكومة الليبية وزارة التربية والتعليم جهدا في توفير الجو المناسب لجميع الطلاب والطالبات أثناء الامتحانات.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من كافة الأعمال التي تتعلق بالتصحيح والمراجعة.

Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة

حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، ولكن بعد الإعلان عنها يمكن لكافة الطلاب في أي مكان في ليبيا الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال الخطوات التالية: