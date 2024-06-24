فرصتك مرتباتهم فوق الـ11 باكو!!.. وظائف وزارة العمل بتاريخ اليوم وفقا لهذه الشروط

تم الإعلان منذ فترة قريبة عن وظائف وزارة العمل الخاصة بالعمالة في الموسم الزراعي الموسمي الذي تطلبها اليونان كل عام من جمهورية مصر العربية، على أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل في التقديم لهذه الوظائف بعد الانتهاء من اجازة عيد الأضحى المبارك والتي من المقرر أن تنتهي مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن دعى وزير العمل الشباب إلى سرعة التقديم في هذه الفرصة.

وظائف وزارة العمل

من أبرز الموضوعات على الساحة في هذه الفترة هي وظائف وزارة العمل التي تخص الجانب اليوناني وهي تتعلق بالزراعة الموسمية في اليونان، حيث جاءت تفاصيل الخبر على النحو التالي:

أكد الوزير حسن شحاته وزير العمل على أنه يجب على كافة الشباب الراغب في الاستفادة من فرصة العمالة اليونانية الموسمية في مجال الزراعة أن يبادر بالتقديم في هذه الوظائف.

حيث من المقرر أن يتم استئناف استقبال الطلبات الخاصة بهذه الوظائف عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

كما أن الوزارة بالتعاون مع السفارة اليونانية في مصر قد اتاحت رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله التقديم لهذه الوظائف بكل سهولة ودون تكبد أي مشاق.

وظائف وزارة العمل سلطنة عمان

على الجانب الآخر فإن هناك الكثير من وظائف وزارة العمل التي وفرتها في الخارج ومنها سلطنة عمان حيث أكدت الوزارة على أنه تم توفير ما يقرب من 7 ملايين فرصة عمل، وتوضيح ذلك في التالي:

حيث قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج باعتماد عدد كبير من عقود العمل للشباب في الخارج.

حيث تم اعتماد عقود عمل في سلطنة عمان والسعودية وقطر وغيرها.

كما تم التأكد من صحة العقود ومطابقتها لقانون العمل، وذلك محافظة منا على حقوق أبناءنا في الخارج.

وظائف السفارة الامريكية

حددت السفارة الأمريكية آخر موعد لتقديم طلبات وظائف المترجمين في 23 يونيو، بمرتب سنوي قدره 12,627 دولارًا، أي حوالي 50 ألف جنيه شهريًا، تشمل الشروط المطلوبة: