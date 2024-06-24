نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء برقم الجلوس وبالاســــم موقع وزارة التربية والتعليم moe-ye.net.. اطبـــــع الدرجات

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن أعلن مصدر مسئول في الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام السابقة، وأشار إلى أن عمليات المراجعة ورصد الدرجات تمت بسلاسة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، قامت الإدارات التعليمية بتصحيح أوراق الإجابات، وأتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الهاتف من خلال الرقم الموحد 161 أو الرسائل النصية لنفس الرقم على شبكة يمن موبايل، يتطلب الاستعلام إدخال الرقم الوطني، الاسم، ورقم الجلوس بشكل صحيح لإرسال النتيجة فور ظهورها،يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم مباشرة عند إعلانها رسميًا على الموقع الإلكتروني للوزارة.

طريقة طباعة النتيجة

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور طباعة نتيجة الصف التاسع في اليمن لعام 2024 إلكترونيًا عبر الرابط المحدد وذلك من خلال هذه الخطوات:

بعد الدخول على الرابط، يمكنهم الضغط على اختصار الطباعة في لوحة المفاتيح للحصول على نسخة ورقية من النتيجة. يمكن التحقق من صحة النتيجة عبر مدير المدرسة باستخدام رقم الجلوس. إذا واجهتم أي مشكلة في استخراج النتيجة، يمكنكم ترك رقم الجلوس والاسم بالكامل في التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بجلب النتيجة لكم فورًا. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

تائج الصف التاسع 2024 اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن اقتراب صدور نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر استخراج النتائج، خاصة بعد انتهاء الاختبارات وبدء عمليات التصحيح في جميع محافظات اليمن، لتسهيل الأمور، سيتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بسهولة وبشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي، كما تتاح خدمة استخراج النتائج عبر إرسال رسائل SMS.

للاستعلام عن أسماء نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، اتبع الخطوات التالية: