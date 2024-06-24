لا تفوّت هذه الفرصة! الآن متاح وظائف عمالة في الإمارات برواتب مجزية

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر لهم الإمارات العديد من الفرص الرائعة وبمرتبات مجزية، وكل ذلك متوفر علة مواقع التوظيف، فقط كل ما عليك فعله هو إرسال سيرتك الذاتية للوظيفة التي ترغب في العمل بها، وتنتظر رد الشركة على طلبك، وفي هذه الفترة يجب عليك البدء في إجراءات تحضير الأوراق المطلوبة للسفر، ومن خلال مقالتنا سنوضح لكم أبرز الوظائف المطلوبة في الوقت الحالي.

وظائف عمالة في الإمارات

إليك أهم الوظائف المطلوبة:

موظفي مستودع: تتوفر فرصة عمل للأشخاص المتفرغين، وهي مساعدي تغليف وعمال عربات للعمل في دبي بالقرب من برجمان، وتتراوح الرواتب من 1800 إلى 3000 درهم إماراتي، وتوفر الشركة تأشيرة مجانية وسكن ونقل.

عمال في مجال تركيب الكابلات والحفر: وذلك فقط لمن يمتلك هوية وخبرة في هذا المجال، والعمل سيكون في مدينة العين، بمرتب 1300 مع السكن والمواصلات.

أمور واجب معرفتها عند البحث عن عمل في الامارات