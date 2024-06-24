متى سيتم إعلان نتائج الصف التاسع اليمن وخطوات الاطلاع على النتيجة في جميع مدن اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن اقتراب الظهور الرسمي لنتائج الصف التاسع في مختلف المحافظات، تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، ومن المتوقع رفع النتائج في القريب العاجل عبر الموقع الرسمي للوزارة، وقامت الوزارة ببذل جهود كبيرة لضمان اكتمال جميع الإجراءات اللازمة لرفع النتائج بشكل سليم ودقيق، تم تنسيق الجهود بين الفرق المختصة لضمان سرعة وفاعلية العملية، وينتظر أن يتم اعتماد النتائج رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم.

متى سيتم إعلان نتائج الصف التاسع اليمن

وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم في اليمن، من المتوقع أن يتم الكشف قريبًا عن نتائج امتحانات الصف التاسع للعام 2024 في صنعاء وجميع المحافظات، سيتم توفير النتائج بشكل إلكتروني على المواقع الرسمية للوزارة والإدارة العامة للاختبارات، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الاطلاع على الدرجات بواسطة رقم الجلوس بسهولة للطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، الآن بات بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة ويسر.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 صنعاء

يأتي أبرز طرق الاستعلام عن نتائج السنة التاسعة في المدارس اليمنية، وفقا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع الإختبارات في الإدارة العامة. ثم يتم الضغط على زر “نتائج الامتحانات”. حدد مرحلة الصف التاسع، ثم قم بإدخال المعلومات الخاصة بالطالب. اضغط على زر “بحث”.

وبعد ذلك، سيكون بإمكانك عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

لا شك أن الطلاب في انتظار هذا الإعلان بفارغ الصبر، حيث يعكفون على متابعة نتائجهم لمعرفة أدائهم ومدى تفوقهم. تبقى الأمور تحت المتابعة والمراقبة.