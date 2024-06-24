“وزارة التعليم” التقويم الدراسي 2024 / 1446 هـ يعلن رسميا بجميع التفاصيل

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم، تم الكشف عن التقويم الدراسي للتعليم العام في المملكة العربية السعودية للعام الهجري الجديد (1446-1447)، وأوضحت الوزارة أن القواعد المنظمة للتقويم الدراسي تتيح المرونة لمؤسسات التعليم المختلفة، بما في ذلك الجامعات الحكومية والأهلية، ومؤسسة الدراسة التقنية والمهنية، والمدارس الأجنبية والأهلية، ومدارس المملكة في الخارج، ومدارس الجاليات، ويسمح هذا القرار لهذه المؤسسات بوضع تقويم دراستها الخاص بطريقة تتناسب مع خصوصيتها واحتياجاتها الفردية.

التقويم الدراسي 2024

وفقا لما أعلنته وزارة التعلم فإن التقويم الدراسي لعام 1446 سيكون على النحو التالي:

بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025

بدأت الدراسة للطلاب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025 في 18 أغسطس 2024، الموافق 14 صفر 1446 هـ.

ستنتهي نهاية الفصل الدراسي الأول في 5 جمادى الأولى 1446 هـ، الموافق 7 نوفمبر 2024.

الفصل الدراسي الثاني:

من المقرر بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 15 جمادى الأولى 1446 هـ، الموافق 17 نوفمبر 2024.

سينتهي الفصل الثاني في 21 شعبان 1446 هـ، الموافق 20 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الثالث:

ستبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثالث يوم 2 رمضان 1446 هـ، الموافق 2 مارس 2025.

ستنتهي الدراسة وتبدأ عطلة نهاية العام الدراسي في 1 محرم 1447 هـ، الموافق 26 يونيو 2025.

متى تبدا الدراسه 2024 2025؟

وفقًا لجدول نشرته وزارة التعليم، تم تحديد تواريخ عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال على النحو التالي:

ستكون عودة المشرفين والمنسوبين في تاريخ 4 أغسطس 2024م، الموافق 29 محرم 1446هـ.

بينما ستعود المعلمين الممارسون للتدريس في جميع المراحل الدراسية في 11 أغسطس 2024م، الموافق 7 صفر 1446هـ.

التقويم الدراسي 1445 ثلاث فصول

بالإعلان عن التقويم الدراسي الموحد، تسعى الوزارة لتحقيق الاستقرار والتنظيم في البيئة التعليمية، وضمان السير السلس للعملية التعليمية خلال العام الهجري الجديد، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم لتعزيز جودة التعليم وتطويرها، وتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والإبداع بين الطلاب والمعلمين في المملكة.

إجازات التقويم الدراسي 1446

تم تحديد بعض العطلات المدرسية الموجودة في التقويم الدراسي لعام ١٤٤٦ للسنة القادمة وتتضمن ما يلي: