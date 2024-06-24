24 متواصل من اغاني الأطفال المميزة عند استقبال تردد قناة كراميش بيبي

تعد قناة كراميش الجديدة على النايل سات واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم محتوى مخصص للأطفال، حيث تعرض باقة من أجمل الأغاني والبرامج التربوية حيث يسعى الكثير من الآباء لتنزيل هذه القناة على على أجهزتهم ليشغلوا أطفالهم بمحتوى مفيد يساهم في تنمية شخصياتهم بشكل إيجابي ومن خلال مقالنا هذا سنذكر بيانات تردد قناة كراميش الرسمية كما سنذكر طريقة التنزيل.

تردد قناة كراميش 2024

يمكن استقبال قناة كراميش 2024، على جهازك حيث تعتبر قناة مميزة ومحبوبة بين الكثير من الأطفال، وحققت شعبية كبيرة في وقت قصير لهذا السبب، تعد قناة كراميش جاذبة لانتباه الأطفال ، بالإضافة إلى أنها تساهم في خلق وقت ترفيهي مميز من خلال برامجها ومحتواها الهادف في السطور التالية، سنقوم بعرض تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

توزيع قناة كراميش نايل سات

تردد القناة : 11430.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث : HD.

تردد قناة كراميش عرب سات.

تردد القناة : 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث : HD.

خطوات تنزيل قناة كراميش علي التلفاز

فيما يلي سنذكر خطوات تنزيل قناة كراميش علي التلفاز