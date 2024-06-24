موعد عرض أولى حلقات المسلسل التاريخي عثمان الجزء السادس وأحدث تردد قناة الفجر الجزائرية الناقل الحصري لأجدد الحلقات

يزداد الإقبال والتساؤل والبحث عن التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية 2024 لتحديث التردد الحالي بالجديد والاستمتاع بجودة أعلى في البث ونقاء في الصوت والصورة، حيث تعد القناة واحدة من أشهر المحطات الفضائية التلفزيونية التي تعرض باقة مميزة من الدراما التركية الأكثر شهرة ورواجا مثل مسلسل قيامه عثمان بأجزائه ومسلسل صلاح الدين وقيامة أرطغرل والمسلسلات التاريخية الإسلامية والفتوحات وقصص وحكايات الدولة العثمانية.

تردد قناة الفجر الجزائرية القمر الصناعي النايل سات

تستعرض قناة الفجر الجزائرية في تلك الأثناء الحلقات الخاصة بالمسلسلات التركية التاريخية التي تحاكي فترة قيام الدولة العثمانية وتستكمل سلسلة فتوحات أرطغرل والتخلص من الأعداء، ولمتابعة الأحداث الشيقة من الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان الجزء الجديد المقرر عرضة بعد شهرين من الآن على شاشة قناة الفجر الجزائرية لابد من تحديث التردد لأجهزة الاستقبال، من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

التردد: 12645 – 12034.

الاستقطاب: أفقي – Horizontal.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

التشفير : بدون تشفير.

خطوات استقبال القناة على جهاز الاستقبال

لتثبيت التردد الجديد للقناة يتم اتباع الخطوات التالية بواسطة أي شخص بالغ فلا توجد حاجة لاستدعاء مهندس متخصص حيث تتسم الخطوات بسهولة الفهم والتطبيق: