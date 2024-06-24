ابشروا .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة بنسبة 15%

مع اقتراب نهاية كل شهر يبدأ البحث بكثرة من قبل أصحاب المعاشات عن موعد الصرف من أجل تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وقد تداولت الكثير من الأنباء والاخبار خلال الساعات الماضية حول وجود زيادة في المعاش فهل ذلك حقيقي والآن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم كل ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 وهل هناك زيادة بالفعل أم لا

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

أعلنت هيئة التأمينات عن موعد صرف معاشات شهر يوليو في مصر 2024 على أن يكون موعد الصرف هو يوم الاثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024 وقد يستمر الصرف لمدة ستة أيام متواصلة ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة عن قيمة المعاش من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو بنسبة 15%

تداولت الكثير من الأنباء حول زيادة معاشات شهر يوليو بنسبة 15% مما دفع الكثير من الأشخاص للتساؤل لذلك قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرد وأكدت أن ذلك الخبر غير صحيح وأنه لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي فلم يوجد سوى الزيادة الأخيرة المعلن عنها ف شهر مارس والتي تم الإعلان عنها بتوجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمصر عن الأماكن التي يتم من خلالها صرف المعاش من أجل تسهيل الخدمة دون التزاحم وفيما يلي تلك الأماكن: