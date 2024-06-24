من أنجح الكيكات الي هتعمليها هشة ومرتفعة .. طريقة عمل كيكة الزبادي في البيت

تعد كيكة الزبادي من أخف وألذ أنواع الحلويات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ونظراً لرغبة ربات البيوت في معرفة طريقة عمل كيكة الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، فإننا اليوم عبر هذا المقال سوف نوضح لكم المكونات والخطوات اللازمة لتحضير كيكة الزبادي بطريقة سهلة وبسيطة في أقل وقت وبدون تكلفة.

مكونات عمل كيكة الزبادي

يمكن تحضير كيكة الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة اعتماداً على المكونات التالية:

كوب من الزبادي.

كوب ونصف من السكر.

4 بيضات.

نصف كوب من اللبن.

3 كوب من الدقيق.

كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

باكو من الباكينج بودر.

3 باكو من الفانيليا.

رشة من الملح.

حبة من جوز الهند.

2 كوب شربات.

طريقة عمل كيكة الزبادي

أولاً نقوم بضرب البيض واللبن والزيت والسكر والزبادي والفانيليا والخل في الخلاط.

في وعاء نضع كمية الدقيق والملح والباكينج بودر وندمجهم جيداً.

بعد ذلك نضيف خليط الزبادي إلى خليط الدقيق ونقلب جيداً حتى تندمج المكونات مع بعضها جيداً.

نحضر صينية ثم نقوم بدهنها بالزيت ونرشها بالدقيق، ثم نتخلص من الدقيق الزائد لضمان عدم التصاق الكيكة في الصينية.

نصب الخليط في الصينية.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتى تنضج، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نسقيها بالشربات ونضيف على الوجه جوز الهند.

أخيراً نقطع الكيكة ونضعها في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.

نصائح عند تحضير كيكة الزبادي