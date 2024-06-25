متاح من هنا.. link الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 وطريقة سداد الغرامات

قامت مديرية المرور العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 من خلال الإنترنت لتسهيل على المواطنين الوقت والجهد في التعرف على الغرامات المفروضة على المخالفين لقواعد المرور وهذه الإجراءات للحفظ على سلامة وامن المواطن ويجب الالتزام بها سواء كانت مخالفات زيادة سرعة او تخطي اشارة المرور.
الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024
يستطيع المواطنين الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 وتسديدها من خلال الخطوات الآتية:
- أولا زيارة المنصة الرقمية أور من هنا.
- ثم قم بتسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة السر.
- بعدها انقر على خانة الخدمات الرقمية المتاحة.
- ثم اضغط على ايقونة غرامات المرور.
- واكتب رقم لوحة السيارة في الخانة المخصصة لذلك.
- بعدها اكتب كافة البيانات المطلوبة منك.
- ثم انقر على ايقونة استعلام.
- هذا سوف يتم عرض كافة المخالفات مع قيمة الغرامة المالية.
- يمكنك النقر على الطريقة التي تناسبك لإتمام عملية الدفع.
- ثم انقر على ايقونة ادفع.
- سوف تحسب قيمة الغرامة المالية المطلوبة منك وسوف يتم خصمها مباشرةً.
عقوبة عدم سداد الغرامات المرورية المستحقة
أعلنت الحكومة العراقية عن اتخاذها عدد من الإجراءات القانونية الصارمه تدمن يتأخر عن سداد الغرامات المرورية المستحقة من قبل اصحاب السيارات وتضمن الآتي:
- أولا غرامه مالية أخرى على من يتأخر في سداد المبلغ المروري في الوقت المعين.
- ثانيا من يتأخر على سداد الغرامة المالية سوف تسحب منه رخصة القيادة وبالتالي لا يتمكن قيادة السيارة.
- أو حجز سيارة الشخص المتأخرة عن سداد الغرامة وبالتالي سوف يضاف إليه تكاليف مالية أخرى.
- لذلك على كل من يمتلك سيارة الالتزام بالقوانين المرورية ودفع الغرامات المالية في الوقت المعين تجنباً للعقوبات القانونية التي تفرضها الدولة على من يخالف القوانين المرورية.