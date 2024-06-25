متاح من هنا.. link الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 وطريقة سداد الغرامات

قامت مديرية المرور العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 ‏ ‏من خلال الإنترنت لتسهيل على المواطنين الوقت والجهد في التعرف على الغرامات المفروضة على المخالفين لقواعد المرور وهذه الإجراءات للحفظ على سلامة وامن المواطن ويجب الالتزام بها ‏سواء كانت مخالفات زيادة سرعة او تخطي اشارة المرور.

الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 ‏

يستطيع ‏المواطنين الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 ‏وتسديدها من خلال الخطوات الآتية:

‏أولا ‏زيارة المنصة الرقمية أور من هنا. ‏

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة السر. ‏

بعدها انقر على خانة الخدمات الرقمية المتاحة.

‏ثم اضغط على ايقونة غرامات المرور.

‏واكتب رقم لوحة السيارة في الخانة المخصصة لذلك. ‏

بعدها اكتب كافة البيانات المطلوبة منك.

ثم انقر على ايقونة استعلام.

‏هذا سوف يتم عرض كافة المخالفات مع قيمة الغرامة المالية.

‏يمكنك النقر على الطريقة التي تناسبك لإتمام عملية الدفع. ‏

ثم انقر على ايقونة ادفع. ‏

سوف تحسب قيمة الغرامة المالية المطلوبة منك وسوف يتم خصمها مباشرةً.

عقوبة عدم سداد الغرامات المرورية المستحقة

‏‏أعلنت الحكومة العراقية عن اتخاذها عدد من الإجراءات القانونية الصارمه تدمن يتأخر عن سداد الغرامات المرورية المستحقة من قبل اصحاب السيارات وتضمن الآتي: ‏