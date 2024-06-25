نزلها الان.. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد علي جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية HD

زادت عمليات البحث من الأمهات والآباء حول تردد قناة توم وجيري التي تبث على مدار 24 ساعة، خاصة بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي 2023-2024، حيث تجذب قناة توم وجيري الكثير من الأطفال والكبار بفضل الأفلام الكرتونية الممتعة التي تعرضها نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بتردد القناة وكيفية ضبطه.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد

تعد قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات في العالم العربي حيث تقدم مغامرات توم وجيري الفريدة إلى جانب الرسوم المتحركة التي تعزز المهارات الحركية والعقلية واللغوية للأطفال تقدم لكم قناة NNI مصر التردد الجديد لقناة توم وجيري 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات

لاستقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات، استخدم التردد التالي:

تردد القناة: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

يمكنكم استخدام التردد الآتي لضبط تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

خطوات ضبط قناة توم وجيري 2024 على أجهزة الاستقبال

لضبط تردد قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال، اتبعوا الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” الموجود في جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون.

اختار قائمة البحث.

حدد القمر الصناعي المطلوب.

أدخل جميع معلومات التردد في الخانات المخصصة لها.

ستظهر قائمة تتضمن عدة قنوات بما في ذلك قناة توم وجيري.

مميزات قناة توم وجيري 2024

من مميزات قناة وتوم وجيري ما يلي: