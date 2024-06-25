“ماما جابت بيبي” التردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي النايل سات وعرب سات.. ثبتها الان واستمتع بأروع أناشيد الأطفال

قناة طيور الجنة بيبي تعتبر رائدة في مجال برامج وأغاني الأطفال، وقد حققت شهرة واسعة منذ إطلاقها في عام 2008 المقر الرئيسي لهذه القناة في الأردن، ولديها جماهيرية كبيرة تشمل مختلف الأعمار والثقافات تتميز القناة بتقديم محتوى مخصص للأطفال يخلو من المواد غير اللائقة، مما يجعلها محط اهتمام لدى الأمهات والآباء حول العالم كما تبث القناة برامجها مجانا عبر قمر النايل سات دون تشفير مما يسهل الوصول إليها في الوطن العربي ومصر، على عكس القنوات المشفرة التي غالبا ما تكون متاحة فقط للمشتركين المدفوعين.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعد قناة طيور الجنة من القنوات المحببة للأطفال، فهي تقدم محتوى هادف وجذاب يناسبهم، إذ تمكن قناة طيور الجنة الآباء والأمهات من معرفة جدول البرامج وتقديم آرائهم واقتراحاتهم، مما يساعد في تحسين وتطوير البرامج لتحقيق الأهداف الرئيسية وزيادة الفائدة التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب لاستقبال القناة: العمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

يمكنكم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات، من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

برامج وأنانشيد قناة طيور الجنة 2024

تسعى قناة طيور الجنة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الجديدة والمثيرة التي تعزز تعلم الأطفال وتفكيرهم الإبداعي، مما يتيح لهم تجارب تعليمية خالية من الملل ويطور مهاراتهم بشكل شامل، كما تميزت القناة بقدرتها على تقديم برامج خاصة تهدف إلى تعزيز الذكاء والتفكير الاستراتيجي، مما يساعد الأسر في تعزيز التربية الإيجابية لأطفالهم، وتقدم القناة كذلك خدمات متعددة تشمل إرسال رسائل قصيرة للتفاعل مع الجمهور وإجراء استطلاعات لاستطلاع آراء المشاهدين وتفضيلاتهم في البرامج.