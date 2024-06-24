كشوفات الوجبة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن كشوفات نقل النفوس 2024 في العراق والشروط اللازم توافرها

إتاحة الحكومة العراقية لطريقة نقل النفوس إلكترونيا من خلال وزارة الداخلية حيث يمكن للمواطنين التقديم عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المرافق الحكومية، يمكنهم أيضا تحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعليه سنقدم لكم التفاصيل المتعلقة بعملية نقل النفوس بما في ذلك الشروط والمستندات المطلوبة لذلك تابعونا.

كشوفات نقل النفوس في العراق 2024

يمكن لأي مواطن عراقي تنفيذ عملية نقل النفوس في العراق وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات المحددة والتي نوضحها لكم بالتفصيل في الفقرات التالية:

ادخل إلى موقع البوابة الإلكترونية الخاصة بالمواطن.

انقر فوق أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدرج البيانات في الحقول المخصصة.

إرفاق المستندات لاعتمادها دون أي تأخير.

انقر فوق خانة البحث.

ستتمكن فورا من الوصول إلى النتيجة المتعلقة بالاسم الذي ترغب في الاستفسار عنه.

شروط نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

كما تم تحديد متطلبات التسجيل لاستكمال إجراءات نقل النفوس في العراق والتي تشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية العراقية ويقيم بشكل دائم في إحدى المناطق العراقية.

ينبغي أن يكون العمر عند التقدم لا يقل عن 18 عاما كحد أدنى.

توفر الهوية الوطنية الصالحة مع الرغبة في تعديل بياناتها.

يمكن تحويل السجلات السكانية بين مختلف محافظات العراق.

الأوراق المطلوبة للتسجيل لنقل النفوس في العراق

لكي يكون المواطن العراقي قادرا على التسجيل في نقل النفوس للدفعة الأخيرة يجب عليه إحضار المستندات التالية: