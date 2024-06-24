ثورة في عالم الهواتف الذكية! جوجل تطرح نسخة تجريبية من أندرويد 15

منذ أيام قليلة أطلقت شركة Google نسختها الأولى التجريبية من تحديث نظام Android المنتظر، وهو “Android 15″، والذي يحتوي على مميزات عديدة، مثل: دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وقائمة بلوتوث جديدة، وتغيير المحفظة الافتراضية، وحماية رموز التصديق، وغير ذلك الكثير من المميزات التي سنوضحها لكم بالتفصيل من خلال مقالتنا عبر موقع البديل، وتجدر الإشارة إلى أن Google ستعيد إتاحة هذه التحديثات بعد مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2024.

مميزات تحديث أندرويد 15

سنشرح لكم فيما يلي أبرز مميزات Android 15:

تسجيل الشاشة لتطبيق واحد فقط

في العادة عند تسجيل الشاشة في هواتف Android، يُسجل كل ما يظهر على الشاشة، وذلك على العكس تمامًا من برامج نظام Windows، التي تسمح لكم بتسجيل نافذة محددة لتطبيق معين أو متصفح.

طورت شركة Google هذه الميزة في Android 15، وعند الضغط على أيقونة تسجيل الشاشة في الاختصارات السريعة، ستتمكن من اقتصار الأمر على تطبيق من اختيارك للتطبيقات التي تعمل في الخلفية، أو الاختيار بين تسجيل الشاشة بشكل عام.

التحكم في اهتزاز لوحة المفاتيح

بالنسبة إلى مشكلة اهتزاز لوحة المفاتيح فإنه يمكنك التخلص منها بشكل كامل، حتى لو كنت تستخدم كيبورد مختلف عن الافتراضي، أو تستخدم أكثر من لوحة مفاتيح، ولكي تصل إلى الزر الخاص بمنع الاهتزاز، توجه إلى ما يلي: الإعدادات/Settings، الصوت/Sound، الاهتزاز/Vibrations، وستجده في آخر خيارات القائمة.

استخدام كاميرا الهاتف كـ كاميرا ويب

وفرت أيضًا Google إمكانية استخدام كاميرا الموبايل ككاميرا Web، وذلك في التحديثات الدورية لهواتف بيكسل، من خلال توصيل الموبايل بجهاز الحاسوب عن طريق وصلة الشاحن، وتعد المشكلة الوحيدة التي كان يواجهها المستخدمون هي أن جودة التصوير لم تصل لجودة التصوير بالموبايل.

وفي نسخة Android 15 التجريبية، أضافت Google زر جديد يقدم دقة أعلى في التصوير، كما وفرت إمكانية التنقل بين عدسات التليفوتو المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية التنقل أيضًا بين الكاميرا الخلفية والأمامية.