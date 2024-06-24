عرض الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني 2024 في هذا الموعد

من الجدير بالذكر أن المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي حقق نجاح مبهر خلال عرض الجزء الأول وحظى على تفاعل كبير في الوطن العربي وكان المسلسل يعرض بشكل حصري أسبوعيًا على قناة الفجر الجزائرية، ومع انتهاء الموسم الأول بدأ محبي ومتابعي المسلسل بالتساؤل عن موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل وهذا ما سنوضح اليوم عبر الأسطر التالية.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

من الجدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي مليء بكم كبير من الأحداث المثيرة والمشوقة وهذا السبب الرئيسي لمتابعته من قبل ملايين المتابعين ليصبح من أهم الأعمال التاريخية في الدراما التركية، وحاليًا يترقب الجماهير عرض الجزء الثاني من المسلسل بناءً على رغبات المتابعين ومن المتوقع أن يتم نشر المقطع الترويجي للمسلسل خلال الأيام المقبلة مع عرض المسلسل في شهر سبتمبر المقبل.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

من الجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية هي القناة العربية الوحيدة التي تنقل المسلسل على شاشتها، وإليكم ترد القناة على نايل سات:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

كما يتم عرض المسلسل أيضًا على قناة ATV التركية على النايل سا، وإليكم بيانات استقبال القناة:

التردد: 10696.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

علمًا بأن المسلسل تاريخي مليء بكم كبير من الأحداث التاريخية والمعارك المهمة التي تم خضوها ضد الصليبين مثل معركة حطين في عام 11187.