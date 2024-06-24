الكشوفات الجديدة.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وشروط استحقاق الدعم

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة حيث أطلقت وزارة العمل العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود التي تتوفر لديها بعض الشروط المحددة من قبل برنامج الدعم لتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار وتكاليف المعيشة التي يعاني منها المواطن العراقي، ويمكن للمواطنين في العراق بكل سهولة الاستعلام عن استحقاقهم للرعاية الاجتماعية عبر طريقة إلكترونية لمزيد من التفاصيل تابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يعتبر التحقق من أسماء المقبولين الذين يمكنهم الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية أمرا بسيطا ويمكن اتخاذ الخطوات التالية لتحقيق ذلك:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

أدخل اسم الحساب وكلمة المرور ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

اختار رمز أسماء الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

انقر فوق كلمة استعلام.

ستظهر العديد من الملفات التي تحتوي على أسماء الناجحين.

انقر على كلمة التنزيل.

يمكن للمواطن أن يبحث عن اسمه في الملفات التي تم رفعها بسهولة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

لكي يصل الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية إلى كل من يستحقه يجب توفر شروط معينة تم تحديدها للحصول على الدعم هذه الشروط تتضمن ما يلي: