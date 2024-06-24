شوف هتقبض كام.. كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن 2024

ازدادت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن، وأعلنت وزارة المالية الأردنية عن خبر سار لجميع المتقاعدين العسكريين حيث سيتم صرف رواتبهم لهذا الشهر بعد تطبيق الزيادة الجديدة، المفاجأة تتضمن تحديد نسبة الزيادة بناء على رتبة كل متقاعد، سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن لذبك ندعوكم للبقاء معنا للحصول على المزيد من المعلومات.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن

فيما يتعلق بالتحقق من رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن إذا كنت مواطنا أردنيا سبق وعملت في القوات المسلحة الأردنية وقد تقاعدت وترغب في معرفة قيمة راتبك التقاعدي بعد الزيادة التي أعلنتها وزارة المالية، يمكنك اتباع الخطوات التالية بشكل مفصل:

افتح موقع وزارة المالية الأردنية .

إذا كان لديك حساب مسبقا أدخل معلومات حسابك.

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل ينبغي عليك إنشاء حساب جديد.

اختار خيار الاستفسار عن راتب التقاعد من القائمة المتوفرة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق بناء على المعلومات المعروضة على الشاشة.

اضغط على زر “استعلام” في النهاية.

مقدار زيادة معاشات التقاعد

بعد تأكيد وزارة المالية على رفع كافة معاشات التقاعد للعسكريين في المملكة نود توضيح الزيادات على النحو التالي: