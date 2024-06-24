أوبو تكتسح الأسواق من جديد .. مراجعة شاملة لهاتفOppo Reno 12 هل يستحق الشراء؟

قامت شركة أوبو في الأيام القليلة الماضية بالكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة كليًا Oppo Reno 12 بشكل رسمي وهذه السلسلة تأتي بمواصفات فريدة ومختلفة عما قد تم تقديمه بالسوق الصيني خلال شهر مايو السابق، وهذا الأمر متوقع من شركة أوبو فهي دائما ما تقدم إصدارات صينية تختلف إلى حد ما عن الإصدارات المقدمة للسوق الأوروبي والتي تصل إلى دول الشرق الأوسط، وعبر السطور القادمة ننقل لكم كامل مواصفات هاتف Oppo Reno 12.

مواصفات شاشة هاتف أوبو رينو 12

تأتي شاشة الهاتف بالمواصفات التالية:

نوع الشاشة AMOLED المساحة 6.7 بوصة منحنية الأطراف الدقة 1080×2412 بكسل الجودة FHD+ كثافة البكسلات 394 بكسل لكل بوصة السطوع 1200 شمعة معدل التحديث 120 هرتز ويدعم HDR10+

مواصفات كاميرا هاتف Oppo Reno 12

كما هو متوقع دائما من شركة أوبو يأتي الهاتف بكاميرا ذات دقة رائعة، على النحو التالي:

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F\2.0 الكاميرا الخلفية ثلاثية؛ الأولى والرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F\1.8 وتدعم المثبت البصري بمستشعر سوني LYT-600 الثانية Ultra-Wide للتصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F\2.2 الثالثة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F\2.4 تدعم جميع العدسات المثبت الإلكتروني. الفلاش LED

مواصفات هاتف أوبو رينو 12

يأتي الهاتف بمواصفات فريدة ومختلفة ومذهلة، وتتثمل فيما يلي:

أبعاد الهاتف 161.4×74.1×7.6 مم وبوزن 177 جرام المعالج Dimensity 7300 Energy من شركة ميدياتك ثماني النواة الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A78 التردد 2.5 جيجا هرتز دقة التصنيع 4 نانو ميتر المعالج الرسومي Mali G615 نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة أوبو ColorOS 14.1 مساحة التخزين 256 جيجابايت الرامات 12 جيجا رام الأمان والحماية بصمة إصبع موجودة أسفل الشاشة الفتح بواسطة الوجه البطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط ألوان الهاتف بني / بينك / فضي

سعر هاتف Oppo Reno 12

قامت شركة أوبو بتسعير هاتف Oppo Reno 12 الجديد الذي تم إطلاقه في السوق الأوروبي؛ وقد بلغ سعر الهاتف 500 يورو للنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام، وحتى هذا الوقت لم يتم الكشف عن أسعار النسخ الأعلى وسيكون الهاتف متاح للبيع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو 2024.