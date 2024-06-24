أوبو تكتسح الأسواق من جديد .. مراجعة شاملة لهاتفOppo Reno 12 هل يستحق الشراء؟

ندى محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
أوبو تكتسح الأسواق من جديد .. مراجعة شاملة لهاتفOppo Reno 12 هل يستحق الشراء؟
Oppo Reno 12

قامت شركة أوبو في الأيام القليلة الماضية بالكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة كليًا Oppo Reno 12 بشكل رسمي وهذه السلسلة تأتي بمواصفات فريدة ومختلفة عما قد تم تقديمه بالسوق الصيني خلال شهر مايو السابق، وهذا الأمر متوقع من شركة أوبو فهي دائما ما تقدم إصدارات صينية تختلف إلى حد ما عن الإصدارات المقدمة للسوق الأوروبي والتي تصل إلى دول الشرق الأوسط، وعبر السطور القادمة ننقل لكم كامل مواصفات هاتف Oppo Reno 12.

مواصفات شاشة هاتف أوبو رينو 12

تأتي شاشة الهاتف بالمواصفات التالية:

نوع الشاشةAMOLED
المساحة6.7 بوصة منحنية الأطراف
الدقة1080×2412 بكسل
الجودةFHD+
كثافة البكسلات394 بكسل لكل بوصة
السطوع1200 شمعة
معدل التحديث120 هرتز ويدعم HDR10+

مواصفات كاميرا هاتف Oppo Reno 12

كما هو متوقع دائما من شركة أوبو يأتي الهاتف بكاميرا ذات دقة رائعة، على النحو التالي:

الكاميرا الأماميةبدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F\2.0
الكاميرا الخلفيةثلاثية؛ الأولى والرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F\1.8 وتدعم المثبت البصري بمستشعر سوني LYT-600

الثانية Ultra-Wide للتصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F\2.2

الثالثة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F\2.4

تدعم جميع العدسات المثبت الإلكتروني.

الفلاشLED

مواصفات هاتف أوبو رينو 12

يأتي الهاتف بمواصفات فريدة ومختلفة ومذهلة، وتتثمل فيما يلي:

أبعاد الهاتف161.4×74.1×7.6 مم وبوزن 177 جرام
المعالجDimensity 7300 Energy من شركة ميدياتك ثماني النواة

الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A78

التردد 2.5 جيجا هرتز

دقة التصنيع 4 نانو ميتر

المعالج الرسوميMali G615
نظام التشغيلأندرويد 14 مع واجهة أوبو ColorOS 14.1
مساحة التخزين256 جيجابايت
الرامات12 جيجا رام
الأمان والحمايةبصمة إصبع موجودة أسفل الشاشة

الفتح بواسطة الوجه

البطاريةسعة 5000 مللي أمبير

تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط

ألوان الهاتفبني / بينك / فضي

سعر هاتف Oppo Reno 12

قامت شركة أوبو بتسعير هاتف Oppo Reno 12 الجديد الذي تم إطلاقه في السوق الأوروبي؛ وقد بلغ سعر الهاتف 500 يورو للنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام، وحتى هذا الوقت لم يتم الكشف عن أسعار النسخ الأعلى وسيكون الهاتف متاح للبيع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو 2024.

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معلومات الكاتب
ندى محمد

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