سيارة الأحلام… تعرف على مميزات ومواصفات سيارة كاديلاك XT4 وحش الكروس أوفر

سيارة كاديلاك XT4 تمثل نقطة التقاء بين التصميم الجذاب والأداء القوي في فئة SUV الفاخرة المدمجة حيث تمتاز XT4 بتصميم خارجي عصري يبرز شبكتها الأمامية الفاخرة التي تحمل شعار كاديلاك مما يضفي عليها مظهرا أنيقا ومميزا في الطرقات كما تتميز السيارة بأنظمة إضاءة LED متطورة بالإضافة إلى نظام IntelliBeam الذي يساعد على تحسين أداء الإضاءة تلقائيا وفقا للظروف الخارجية فقط تتوافر السيارة بالعديد من المزايا الأخرى التي سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة كاديلاك XT4

هيكل عصري مع شبكة أمامية تحمل شعار كاديلاك.

إضاءة LED مع نظام IntelliBeam الإضاءة التلقائية.

إطارات ألمنيوم بمقاسات 18 و20 بوصة لمظهر رياضي وأداء محسن.

شاشة LED بقياس 33 بوصة تدعم نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

نظام صوتي AKG مع 14 مكبر صوت لجودة صوت استثنائية.

مساحة صندوق تخزين واسعة تبلغ 1,003 ملم.

مقاعد خلفية نسبة 60/40 لتوفير مساحة إضافية عند الطي.

فتحة سقف زجاجية كهربائية مزدوجة تدعم الفتح والإغلاق السريع والانزلاق.

مثبت السرعة التكيفي لتجربة قيادة مريحة.

الفرملة التلقائية أثناء الرجوع إلى الخلف.

الرؤية المحيطية HD والتنبيه الجانبي لتحسين الأمان والراحة أثناء القيادة.

سعر سيارة كاديلاك XT4

يبدأ سعر كاديلاك إكس تي 4 من 181,000 درهم في الإمارات وتتنافس هذه السيارة الأمريكية crossover مع منافسين معروفين في السوق كما تتوفر بثلاث نسخ وأغلى نسختها تباع بسعر 229,000 درهم ويصل متوسط سعرها في السوق تبلغ حوالي 168,233 درهم تأتي إكس تي4 بمحرك 2.0 لتر وتشتهر براحتها ومزايا مثل العزل من الأصوات والحرارة ومقاعد خلفية قابلة للطي ومقود ذو ضبط أوتوماتيكي ونظام ABS للفرامل بالإضافة إلى النسخ الجديدة يمكن العثور على سيارات مستعملة إكس تي4 بأسعار تتراوح بين 73,000 درهم متوفرة في مختلف إمارات الدولة.