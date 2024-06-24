وزارة التعليم توضح|.. التقويم الدراسي 1446 بالمملكة العربية السعودية وما هي الإجازات المطولة بالعام؟

تُعد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أبرز المؤسسات الحكومية التي تلعب دور حيوي في تنمية المجتمع وتطويره كما تهدف الوزارة إلى تحقيق تقدم شامل في المجالات التعليمية كافة، من خلال وضع سياسات تعليمية متطورة، وتنفيذ برامج تعليمية تهدف إلى رفع مستوى التعليم وتحسين جودة مخرجاته.

التقويم الدراسي لعام 1446

يبدأ الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1446 في يوم الأحد الموافق 4 صفر 1446 هـ (20 أغسطس 2024م) يستمر هذا الفصل حتى نهاية شهر ربيع الآخر، حيث يكون نهاية الفصل في يوم الخميس الموافق 30 ربيع الآخر 1446 هـ (14 ديسمبر 2024م).

ينطلق الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد الموافق 10 جمادى الأولى 1446 هـ (24 ديسمبر 2024م)، ويستمر حتى نهاية شهر شعبان تنتهي الدراسة في هذا الفصل في يوم الخميس الموافق 30 شعبان 1446 هـ (11 أبريل 2025م).

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في يوم الأحد الموافق 15 رمضان 1446 هـ (28 أبريل 2025م)، ويستمر حتى نهاية شهر ذو الحجة تنتهي الدراسة في هذا الفصل في يوم الخميس الموافق 22 ذو الحجة 1446 هـ (1 أغسطس 2025م).

الإجازات المطولة خلال العام الدراسي 1446

تتضمن التقويم الدراسي لعام 1446 عدة إجازات مطولة، تهدف إلى منح الطلاب والمعلمين فرص للراحة وتجديد النشاط كما تشمل هذه الإجازات ما يلي:

تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس الموافق 23 ربيع الأول 1446 هـ (7 نوفمبر 2024م)، وتستمر لمدة أسبوع.

تبدأ إجازة منتصف العام بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس الموافق 30 ربيع الآخر 1446 هـ (14 ديسمبر 2024م)، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث يعود الطلاب إلى المدارس في يوم الأحد الموافق 10 جمادى الأولى 1446 هـ (24 ديسمبر 2024م).

يمثل التقويم الدراسي لعام 1446 في المملكة العربية السعودية إطار شامل ومنظم للعملية التعليمية، يسعى إلى تحقيق التوازن بين الدراسة والراحة ومن خلال تحديد مواعيد بدء ونهاية الفصول الدراسية، والإجازات المطولة، تسعى وزارة التعليم إلى توفير بيئة تعليمية محفزة.