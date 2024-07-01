متاح.. موقع عدل الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 رابط وشروط الاكتتاب عبر mo.aadl.com.dz

ارتفع البحث على الانترنت من قبل العديد من المواطنين في الجزائر عن موقع عدل الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 وذلك بعد أن قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عنه لتسهيل الحياة على المواطنين خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها اغلبية البلاد حيث تعد سكنات عدل 3 من المبادرات المهمة التي قدمتها الحكومة الجزائرية للشباب المقبل على الزواج وخلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.
موقع عدل الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3
يمكن للمواطنين الجزائريين زيارة موقع عدل الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 للحصول على وحدة سكنية من خلال هذه الخطوات البسيطة والتي تتمثل في التالي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة عدل الجزائرية من هنا.
- ثم قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.
- ثم انقر على ايقونة سكنات عدل 3.
- ثم قم بإدخال جميع البيانات اللازمة منك والتأكد منها جيدا.
- ثم اضغط على ايقونة التسجيل.
الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية من سكنات عدل 3
أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن عدد من الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المستفيدين للحصول على الوحدة السكنية من سكنات عدل 3 وتتمثل الشروط في الآتي:
- أولا أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية ومقيم في دولة الجزائر بشكل دائم.
- أن يتراوح عمره الشخص المتقدم للحصول على الوحدة من 18 عام حتى 70 عام.
- على الشخص المتقدم تسديد نسبة 25% من القيمة الكلية للوحدة السكنية.
- لم يسبق للشخص المتقدم الحصول على وحدة سكنية سابقا من سكنات 1و2.
- يجب أن يتراوح دخل الشخص المتقدم من 24,000 دينار حتى 118,000 دينار جزائري.
الأوراق اللازمة للتسجيل في سكنات عدل 3
أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن بعض الأوراق اللازمة للحصول على الوحدة السكنية من سكنات عدل 3 والأوراق كالتالي:
- أولا ان يحضر الشخص المتقدم صورة ضوئية من بطاقة الهوية.
- ان يحضر المستحق صورة ضوئية من شهادة الميلاد.
- أن يحضر المستفيد كشف حساب بنكي بقيمة الراتب المحدد.
- وان يحضر المتقدم شهادة تثبت قيمة آخر معاش للمتقاعدين.