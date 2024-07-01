متاح.. موقع عدل الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 رابط وشروط الاكتتاب عبر mo.aadl.com.dz

ارتفع البحث على الانترنت من قبل العديد من المواطنين في الجزائر عن موقع عدل الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 ‏وذلك بعد أن قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عنه لتسهيل الحياة على المواطنين خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها اغلبية البلاد حيث تعد سكنات عدل 3 ‏من المبادرات المهمة التي قدمتها الحكومة الجزائرية للشباب المقبل على الزواج ‏وخلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

موقع عدل الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 ‏

يمكن للمواطنين الجزائريين زيارة موقع عدل الرسمي للتسجيل في سكنات عدل 3 ‏للحصول على وحدة سكنية من خلال هذه الخطوات البسيطة والتي تتمثل في التالي:

‏الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة عدل الجزائرية من هنا.

‏ثم قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

‏ثم انقر على ايقونة سكنات عدل 3.

‏ثم قم بإدخال جميع البيانات اللازمة منك والتأكد منها جيدا.

ثم اضغط على ايقونة التسجيل.

‏الشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية من سكنات عدل 3 ‏

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن عدد من الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المستفيدين للحصول على الوحدة السكنية من سكنات عدل 3 ‏وتتمثل الشروط في الآتي: ‏

أولا أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية ومقيم في دولة الجزائر بشكل دائم. ‏

أن يتراوح عمره الشخص المتقدم للحصول على الوحدة من 18 عام حتى 70 عام. ‏

على الشخص المتقدم تسديد نسبة 25% من القيمة الكلية للوحدة السكنية.

‏لم يسبق للشخص المتقدم الحصول على وحدة سكنية سابقا من سكنات 1و2.

‏يجب أن يتراوح دخل الشخص المتقدم من 24,000 دينار حتى 118,000 دينار جزائري.

‏الأوراق اللازمة للتسجيل في سكنات عدل 3 ‏

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن بعض الأوراق اللازمة للحصول على الوحدة السكنية من سكنات عدل 3 ‏والأوراق كالتالي: