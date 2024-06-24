شوف اسمك نزل؟! أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

ارتفع البحث من قبل المستفيدين للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 حيث تهدف الحكومة العراقية لتوفير الدعم للمواطنين ذو الفئات المحتاجة لتحسين الوضع المعيشي والحد من معدل الفقر في دولة العراق حيث اصبح دعم برنامج الرعاية الاجتماعية جزء أساسي من جهود الحكومة العراقية خلال ذلك التقرير سوف نوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابعونا.
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحرص على الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بشكل دوري من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة بها وذلك عقب القبول مباشرة لذلك قامت الوزارة بإطلاق منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن التفاصيل التي تتعلق بالبرنامج من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي اعلنت عنها الوزارة حيث تتمثل فيما يلي:
- أولا زيارة منصة مظلتي الإلكترونية من خلال هذا الرابط.
- ثم انقر على ايقونة الرعاية الاجتماعية.
- وبعدها اضغط على ايقونة الوجبة الاخيرة.
- ثم قم بالنقر على المحافظة التابع للشخص المستعلم للحصول على الوجبة.
- ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة منك وتأكد منها جيداً.
- بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة ثم إنقر على ايقونة الاستعلام وانتظر حتى تظهر لك قائمة بأسماء المقبولين.
الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
قامت الحكومة العراقية بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين لتسهيل الحياة علي المواطنين و مساعدة الفئات الأكثر احتياجا” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر في اغلب البلاد لذلك وفرت برنامج الرعاية الاجتماعية من ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين للحصول على دعم مادي ويذكر أن الفئات تتزايدت للحصول على الدعم لذلك تعمل الدولة على تنظيم الوضع من خلال التقديم الكترونياً من خلال منصة مظلتي الحصول على الدعم في حالة القبول.