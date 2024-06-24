استعلم الان … خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 والشروط المطلوبة للحصول عليها

أعلنت وزارة الداخلية العراقية بقيادة السيد عبد الأمير الشمري عن إمكانية استعلام المواطنين عن أسماء نقل النفوس الدفعة 124 بشكل إلكتروني حيث تأتي هذه الخدمة كجزء من جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية حيث تتيح للأفراد تغيير أسمائهم وألقابهم وبياناتهم في بطاقة التعريف الوطنية بسهولة ويسر من خلال هذه الخدمة الإلكترونية يمكن للمواطنين الاطلاع على كشوفات نقل النفوس بسرعة ودقة مما يعكس التزام الوزارة بتبني التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر فعالية وراحة للمواطنين.

الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة

أوضح السيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية بالعراق أن جميع مواطني العراق يمكنهم الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الدفعة 124 إلكترونيا وهي خدمة خاصة بتغيير الأسماء والألقاب وبيانات الأشخاص داخل بطاقة التعريف الوطنية حيث يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على المعلومات المطلوبة:

توجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية عبر متصفح الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام بياناتك بشكل دقيق.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتاح في الموقع.

اضغط على خيار كشوفات نقل النفوس الوجبة الأخيرة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

اضغط على زر استعلام وانتظر قليلا.

ستظهر أمامك كشوفات أسماء نقل النفوس بعد انتظار قصير.

شروط أسماء نقل النفوس بالعراق

هناك الشروط الهامة للحصول على الخدمة الإلكترونية لتغيير الأسماء والألقاب وبيانات الأشخاص داخل بطاقة التعريف الوطنية في العراق: