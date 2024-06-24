“هام لجميع المستفيدين” الضمان الاجتماعي يوضح أسباب رفض أهلية الدفعة 31 وطريقة الاستعلام

كشف برنامج الضمان الاجتماعي أسباب رفض الأهلية وذلك لجميع الفئات المخالفة لبنود الصرف الخاصة بالبرنامج، حيث يعد الضمان الاجتماعي من إحدى المبادرات التي طرحتها المملكة العربية السعودية بهدف السيطرة على التقلبات الاقتصادية وزيادة الأسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة وعجز الأسر السعودية عن تلبيه احتياجات الأبناء.

أسباب رفض أهلية الدفعة 31 الضمان الاجتماعي

وضحت إدارة برنامج الضمان الاجتماعي جميع الأسباب التي من خلالها يتم استبعاد المستفيدين الحاليين أو المتقدمين الجدد بطلب الحصول على الدعم، وتلك الأسباب تتمثل في:

التضليل والتزوير في تقديم البيانات الشخصية أو بيانات الأسرة وارفاق أوراق غير رسمية للحصول على الأهلية. عدم تقديم صورة من عقد الإيجار الحالى لتأكيد مكان السكن. السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. زيادة الدخل الشهري الأساسي للأسرة عن الحد المانع. إضافة تابعين في سكن آخر لزيادة قيمة الدعم الموجه لرب الأسرة. حصول رب الأسرة على ملكية مشاريع تجارية واستثمارية أو ورث. امتلاك مشغولات ذهبية وعقارات وسيارات. التهرب من الزيارة الميدانية. عدم تحديث قاعدة البيانات الشخصية.

استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وضحت وزارة الموارد البشرية خطوات الاستعلام عن الأهلية والتي تتم على النحو التالي: