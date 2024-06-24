لاخفاء الظهور والكتابة تحميل واتساب جولد عش الحرية

الواتساب الذهبي يعد من أهم النسخ المعدلة من الواتساب للمحادثات حيث يدعم العديد من المميزات الاضافية مثل اخفاء الظهور، واخفاء كلمة متصل الآن وكذلك اخفاء كلمة يكتب الآن والعديد من المميزات الأخرى التي سنتعرف عليها في هذا المقال كما سنذكر طريقة التحميل.
تحميل واتساب الذهبي
يمكن تحميل واتساب الذهبي بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية
- في البداية يتم الدخول إلى متجر الهاتف .
- البحث عن تطبيق واتساب الذهبي.
- يتم النقر على زر تحميل تطبيق واتساب جولد.
- بعد ذلك يتم الضغط على خانة تنزيل التطبيق.
مميزات تحميل تطبيق WhatsApp Gold
- يحتوي هذا التطبيق الرائع على العديد من الخصائص، وأصبح الأعلى تقييمًا والأكثر تفضيلاً بين جميع المستخدمين من بين جميع نسخ واتساب المعدلة
- يتمتع هذا التطبيق بسهولة التنزيل على الهواتف وهو آمن للغاية.
- يوفر للمستخدم القدرة على تغيير الخطوط، حيث يمكن استعمال عدة خطوط مختلفة في التطبيق نفسه على الهاتف.
- يمنحك خيار تقديم تعديل إعدادات الخصوصية لجهات الاتصال، مما يجعل من السهل على المستخدم اخفاء على يمكنه رؤية المعلومات الشخصية، مثل رقم الهاتف والصورة الشخصية.
- من الممكن إخفاء حالة آخر ظهور، والتي تعد واحدة من أهم ميزاته، من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار الحساب، وبعد ذلك تحديد الخصوصية.
- يتمتع التطبيق بميزة إخفاء نشاط المستخدم بحيث لا تستطيع جهات الاتصال معرفة من شاهد حالات الواتساب الخاصة بهم بالإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق عرض حالات الواتساب حتى بعد قيام المستخدمين بحذفها، وأيضاً قراءة الرسائل التي تم حذفها.