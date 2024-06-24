لاخفاء الظهور والكتابة تحميل واتساب جولد عش الحرية

الواتساب الذهبي يعد من أهم النسخ المعدلة من الواتساب للمحادثات حيث يدعم العديد من المميزات الاضافية مثل اخفاء الظهور، واخفاء كلمة متصل الآن وكذلك اخفاء كلمة يكتب الآن والعديد من المميزات الأخرى التي سنتعرف عليها في هذا المقال كما سنذكر طريقة التحميل.

تحميل واتساب الذهبي

يمكن تحميل واتساب الذهبي بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية يتم الدخول إلى متجر الهاتف .

البحث عن تطبيق واتساب الذهبي.

يتم النقر على زر تحميل تطبيق واتساب جولد.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة تنزيل التطبيق.

مميزات تحميل تطبيق WhatsApp Gold