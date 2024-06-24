طريقة عمل الأرز الريزو في المنزل بمذاق مبهر مثل الجاهز من أفخم المطاعم

يتمتع الأرز الريزو بمذاق مبهر ولذيذ يحبه الكبار والصغار، حيث تعد طريقة الطهي والبهارات هي السر في الحصول على ذلك المذاق المميز، ويقدم الأرز الريزو مع الصوص الخاص به وقطع الدجاج الذهبية المقرمشة لتعزيز قيمة الوجبة بعنصر البروتين، وفيما يلي نوضح طريقة تحضير ذلك الطبق في المنزل بتكلفة بسيطة.

مقادير عمل الأرز الريزو

يتكون طبق الأرز الريزو من مقادير وبهارات معينة وهي السر في الحصول على المذاق الشهي الذي يحبه الجميع، وفيما يلي نوضح تلك المقادير:

800 جرام من الأرز البسمتي.

مكعب زبدة.

بصله مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

مكعب مرقة دجاج.

10 جرام من الزعفران والكاري.

كوب من صوص الكاتشب والبابريكو والصويا صوص.

10 جرام ثوم بودر و بصل بودر.

ورق لورى.

طريقة عمل الأرز الريزو في المنزل

يعد طبق الأرز الريزو من الأطباق سهلة التحضير في المنزل في حال التعرف على أسرار تحضير ذلك الطبق في المطاعم والفنادق، وذلك للحصول على المذاق عالي الجودة، حيث يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية: